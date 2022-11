Sciopero Tpl, previsto un corteo il 2 dicembre da Piazza Aldo Moro alla Provincia

"Tpl a Savona non ha ancora madri né padri: se non si troverà una soluzione rapida per la definizione del Contratto di Servizio, con un accordo tra gli Enti proprietari di segno politico opposto, si arriverà alla vigilia dell’affidamento in house senza poterlo mettere in atto".

Così il segretario regionale Uiltrasporti Liguria con delega a Tpl Giuseppe Gulli dopo l'incontro di questa mattina che si è svolto nella Provincia di Savona con le organizzazioni sindacali, il presidente Pierangelo Olivieri, l'assessore Francesco Rossello e il sindaco di Vado Monica Giuliano con al centro l'affidamento in house del trasporto pubblico locale.

“Dopo anni di fatica e lotte sindacali, il territorio rischierebbe di tornare all’ipotesi di affidamento attraverso una gara, che per anni è stata caldeggiata e sostenuta dalle amministrazioni precedenti – spiega Giuseppe Gulli, segretario regionale Uil Trasporti Liguria con delega al Tpl – Anche per questa ragione abbiamo programmato una seconda azione di sciopero di 24 ore prevista per il 2 dicembre. Con la mancanza di progettualità sul Tpl, verrà meno anche un piano aziendale in grado di portare avanti buona occupazione e sviluppo del territorio” prosegue Gulli.

"A rischio il mantenimento del servizio ed ulteriori affidamenti riguardanti la mobilità previsti dalla normativa e la conseguente ricerca di finanziamenti per lo sviluppo del comparto. Se il percorso per l’affidamento in house del servizio Tpl non si dovesse concretizzare, la Uil Trasporti riterrà responsabile la Provincia, come stazione appaltante ed ente responsabile, ma anche gli altri Comuni, politicamente e socialmente responsabili dell’operazione, a partire dal Comune Capoluogo di provincia, ovvero quello di Savona" conclude il segretario regionale Uiltrasporti.

Articolazione dello sciopero:

Personale viaggiante: da inizio turno alle ore 5,00 - dalle ore 8,30 alle ore 17,30 - dalle ore 20, 00 a fine turno.

Personale impianti fissi: tutto il turno/intera giornata

Personale esentato: come da accordo aziendali

Corteo: concentramento in piazza Aldo Moro ore 9,30 – il corteo percorrerà via Don Minzoni per arrivare al Palazzo della Provincia.