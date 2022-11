Giovanni Impastato incontra gli studenti dell’Istituto Comprensivo Albenga Uno. Grande entusiasmo e partecipazione (FOTO)

Gli alunni dell’istituto Comprensivo Albenga Uno, in particolare tutte le classi terze della scuola secondaria di primo grado insieme a due classi quinte e una quarta della scuola primaria Don Barbera di Albenga, hanno incontrato questa mattina Giovanni Impastato, fratello di Peppino, vittima dalla mafia.

Un incontro che si è inserito in continuità con quanto svolto gli scorsi anni dalla scuola per contribuire ad una maggiore cultura della legalità fra gli studenti. Accompagnato dal giornalista Claudio Porchia e da Luca Losio referente dell’associazione LIBERA, Giovanni Impastato ha risposto alle domande degli studenti.

Al termine dell’incontro la vice preside Mara Grossi ha così commentato l’incontro: “È stata una importante occasione per completare il percorso della legalità nel rispetto del percorso verticale, che prevede lo svolgimento di attività ed iniziative già partire dalla scuola dell’infanzia. I ragazzi hanno avuto quindi l’occasione di formulare domande, soprattutto da parte delle classi della scuola secondaria di primo grado, e per la scuola primaria di proporre dei cartelli realizzati sul tema della lotta alla mafia. Voglio ringraziare Giovanni Impastato per la sua disponibilità e Luca Losio e Claudio Porchia per aver reso possibile l’incontro. Un grazie anche alla maestra Serena Volpara, che ha curato la realizzazione del progetto alla scuola primaria con la partecipazione di tutti i docenti e Luisa Pavese, Referente del progetto Legalità nella scuola secondaria di 1 grado. Ed un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito alla buona riuscita del progetto”

Giovanni Impastato terminerà il suo tour in Liguria domani a Savona con un incontro aperto alla cittadinanza ed organizzato da Libera Savona. Appuntamento giovedì 1 dicembre con inizio alle ore 18.00 presso la sala Punto incontro Coop c.c. Il Gabbiano, via Baracca 1r, 4° piano. Il tema dell’incontro moderato da Claudio Porchia e Luca Losio sarà "Da Cinisi alla Val Bormida - Territori ed esperienze a confronto" ed insieme a Giovanni Impastato sarà presente Gianpietro Meinero.