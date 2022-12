L'assemblea ha deciso: il nuovo presidente provinciale di Confcommercio è Enrico Schiappapietra

E' Enrico Schiappapietra, imprenditore di 55 anni già numero uno a livello provinciale del sindacato italiano dei balneari Sib, il nuovo presidente di Confcommercio Savona.

Nominato all’unanimità dagli aventi diritto al voto, sarà da oggi (30 novembre, ndr) il rappresentante a pieno titolo di tutti gli associati, dopo ben 27 anni di presidenza dell’uscente Vincenzo Bertino.

La decisione ratifica di fatto quanto già si era anticipato nei giorni scorsi, quando lo stesso Schiappapietra era rimasto candidato unico allo scranno più alto della sede di Corso Ricci a seguito del ritiro, non senza polemiche, della candidatura dell'ex vicepresidente Lorenza Giudice (leggi QUI).

“La mia sarà una gestione aperta e collegiale e per questo in Giunta e in Consiglio sono presenti la quasi totalità dei rappresentanti di categoria - afferma il neo presidente Schiappapietra - In una provincia dove il commercio e il turismo rappresentano il 73% del Pil le aziende e gli operatori devono avere considerazione, spazi e peso”.

La nuova Giunta, che si riunirà già la prossima settimana per esaminare il programma, sarà composta da: Matteo Benzi, Barbara Bugini, Laura Chiara, Fabrizio Fasciolo, Giuseppe Molinari, Laura Pagliari, Vilma Pennino e Andrea Valle.

Nel Consiglio invece siederanno Paolo De Francisci, Simone Falco, Rosolino Ferraro, Laura Forzano, Giovanni Ighina, Marco Pesce, Enrico Rebagliati, Maurizio Terzi, Pasquale Tripodoro e Daniele Ziliani. Anche questo organismo sarà convocato nelle prossime settimane per la definizione delle prime concrete azioni da intraprendere.

All'elezione ha partecipato anche in videocollegamento da Roma il presidente nazionale della confederazione Carlo Sangalli, il quale ha augurato che il neo presidente e la nuova dirigenza possano lavorare "per far riconquistare a Savona il ruolo importante che la Provincia si merita".