Savona, nel 2025 aumentano i verbali accertati per violazione del codice della strada: superati 1,7 milioni

Valgono 1,7 milioni di euro le sanzioni accertate al 18 dicembre 2025 per violazione al codice della strada. Il dato è stato fornito dall'assessore Barbara Pasquali in Consiglio Comunale in seguito all'intervento del consigliere di PensieroLibero.zero Fabio Orsi.

“Nel momento in cui fui messa in previsione l'assunzione di parecchie unità di personale della Polizia locale – ha spiegato Orsi - mi fu risposto che uno degli elementi per cui era previsto un sensibile aumento era che una quota parte si sarebbe dedicata anche alla violazione degli illeciti del codice strada. C'era stata una previsione di 2,2 milioni che si abbatté poi del 30%; lo scorso anno da una previsione di 1,8 si è arrivati a 1,4. Oggi ci ricaschiamo, eppure la previsione continua a essere quella del previsionale e non dell'attestato”.

L'assessore Barbara Pasquali ha fornito i dati dei proventi delle sanzioni elevate dalla Polizia municipale nel corso dell'anno.

"Il 18 dicembre i verbali accertati di violazione al codice della strada – ha dichiarato Pasquali - erano pari a 1 milione 718 euro contro l'accertato di 1, 321 mila euro del 2024".

L'accertato per le sanzioni amministrative, invece è stato di 131mila 860 rispetto 93mila 677 del 2024.