Pieve di Teco, un nuovo futuro per la scuola superiore. Alessandri: "I progetti in cantiere permetteranno ai ragazzi di frequentare l'istituto nell'entroterra"

Incontro proficuo, presso l’ufficio scolastico provinciale, tra il Provveditore agli studi della Provincia di Imperia, il Professore Luca Lenti, la dirigente scolastica dell’Istituto comprensivo di Pieve di Teco-Pontedassio, la Professoressa Serena Carelli, e il Presidente dell’Unione dei comuni dell’alta Valle Arroscia e sindaco di Pieve di Teco, Alessandro Alessandri.

Al centro dell’incontro vi è stato il futuro della scuola superiore del plesso di Pieve di Teco, oggi succursale del liceo. Seguendo sempre l’itinerario tracciato dal programma delle aree interne si è pensato a quale indirizzo dare al plesso pievese e tra le ipotesi in esame vi è quella di farlo entrare a far parte dell’istituto omnicomprensivo Pieve di Teco-Pontedassio e dandogli così un nuovo indirizzo di studi. Al breve infatti, ci sarà un incontro tra i sindaci della Valle Arroscia, il Provveditore provinciale e la dirigente scolastica.

“Sono molto soddisfatto di quest’incontro e di come stia a cuore all’ufficio scolastico provinciale e ai suoi dirigenti, ha dichiarato il sindaco Alessandri, la situazione della scuola superiore di Pieve di Teco. Apprendo quindi con piacere questi nuovi progetti che permetteranno ai ragazzi della nostra vallata, e non solo, di poter frequentare una scuola nell’entroterra. La scuola superiore di Pieve di Teco infatti, è l’unica a non essere situata sulla costa”.