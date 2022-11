Opera, musical e cinema nel concerto del duo Morganti e Gagliardi ai “Pomeriggi della Mozart”

Venerdì 2 dicembre alle 17,30 alla Sala Stella Maris di piazza Pippo Rebagliati (zona porto) a Savona arriverà un duo di straordinari musicisti.

Continua dunque, con un concerto di facile ascolto ma assai raffinato, la serie de “I pomeriggi della Mozart” giunta alla sua settima edizione. Protagonisti il duo toscano costituito da Maurizio Morganti (clarinetto) e Alessandro Gagliardi (pianoforte).

Il programma, intitolato “Girovagando tra opera, musical e cinema”, comprende compsizioni di Christoph Willibald Gluck, Wolfgang Amadeus Mozart, George Gershwin, Leonard Bernstein, Irving Berlin, Henry Mancini, Charlie Chaplin, Andrea Morricone, Nino Rota.

La stagione è organizzata dall'Associazione Mozart Savona e sostenuta dalla Fondazione De Mari, dal Banco di Credito Cooperativo Pianfei e Rocca de' Baldi e da Brignolo Assicurazioni.

L'ingresso ai concerti è gratuito.

Gli artisti

Maurizio Morganti, clarinettista, si diploma presso l'Istituto Musicale “P. Mascagni” di Livorno; successivamente segue i corsi di clarinetto e musica da camera presso l'Accademia Musicale Pescarese, tenuti, rispettivamente, dai Maestri Vincenzo Mariozzi e Michele Marvulli, ottenendo diplomi di merito e di alto perfezionamento. In seguito partecipa ai Corsi di musica contemporanea tenuti dal Maestro Ciro Scarponi, durante i quali prende coscienza delle straordinarie possibilità esecutive del clarinetto, studiando lo strumento dal punto di vista fisico e sonoro. Segue i corsi di Didattica e Pedagogia Musicale tenuti dagli operatori del Centro di ricerca e sperimentazione culturale Musica in Sabina e quelli di composizione tenuti dal Maestro Boris Porena; da queste esperienze nasce il” Manuale del clarinetto”testo didattico risultato di grande aiuto per i suoi giovani allievi, ”inedito”. Insegnante, concertista di musica classica, moderna e contemporanea, tecnico della nuova didattica strumentale. Nel corso della sua attività professionale ha tenuto circa mille concerti. Effettua ininterrottamente tournée internazionali e suona regolarmente in tutte le città d'Italia. I suoi concerti sono stati registrati e trasmessi da: RAI 3, TV Croata, TV Groenlandese, Tele Granducato, Telemaremma, Radio Danese (Groenlandia), Radio Australiana (Melbourne), KUHF88.7FM (Huston Public Radio)Rete 2 (Radio della Svizzera Italiana), Radio Zagabria, TV Albanese. Le sue produzioni discografiche: Le Sonate di Brahms, Bernstein, Poulenc, FONE. Le Ombre della Sera (itinerario musicale di un artista) EMA Records. Gershwin Serenade, IKTIUS. Tra Bianco e Nero, EMA Records. I Clarinetti di Mozart, QiC. Rags, Swing & Songs, QiC. Durante la sua attività ha avuto modo di collaborare con musicisti e compositori di chiara fama tra cui Wiberny, Nelson, Curtis, Porena, Berio; con quest'ultimo ha studiato la Sua Sequenza IXa , per clarinetto solo, eseguendola più volte in sua vece e alla sua presenza. In seguito agli studi compiuti con l'Artista Pittore Ugo Strina e il Dottore in Scienze e Astrologia Giovanni Pelosini, ha elaborato il manifesto del “Neovorticismo” scrivendo composizioni quali: Kundalini, Elikon, Ulisse e le Sirene, Frammenti, Ninna Nanna Copenaghen e Preghiera. E' regolarmente invitato in commissioni giudicatrici di concorsi nazionali ed internazionali. Dal 1990 è direttore del Laboratorio Artistico Musicale di Bibbona, Scuola di Musica comunale.

Alessandro Gagliardi, formatosi alla scuola di Itala Balestri Del Corona, si é diplomato all’Istituto Musicale "L. Boccherini" di Lucca con il massimo dei voti, la lode e la menzione ad honorem. In seguito si é perfezionato con Lya De Barberiis (Accademia Nazionale di S. Cecilia a Roma), Gabriella Barsotti, Rudolf Am Bach, Pier Narciso Masi, Hector Moreno e Norberto Capelli. Ha inoltre effettuato studi di composizione sotto la guida di G. Giani Luporini. Sempre premiato in rassegne pianistiche nazionali ed internazionali é risultato vincitore dei seguenti concorsi: Rassegna “F. Liszt” di Lucca, Concorso "F.I.D.A.P.A." di Pisa, Concorso "Città di Savona", Concorso "C. Soliva" di Casale Monferrato (AL), Concorso "A. Longo" di Torre Orsaia (SA), Concorso "D. Milella" di Taranto, Concorso “Città di Stresa". E' regolarmente invitato in commissioni giudicatrici di concorsi pianistici nazionali ed internazionali (Cesenatico, Pietra Ligure, Camaiore, Corato, Cercola, Tagliolo M.to, Grosseto, Monopoli, S. Giovanni V.no, Pisa, Castiglion Fiorentino, Sestri Levante, Lamporecchio, Fusignano, ecc) ed ha tenuto Master Classes e Seminari di Pianoforte, Pianoforte a quattro mani e Musica da camera per Amministrazioni comunali, Associazioni e Scuole di musica a Massa Marittima (GR), Piombino (LI), San Vincenzo (LI), Grosseto, Reggio Calabria. Svolge intensa attività concertistica in Italia e all' estero in qualità di solista, in Duo pianistico e in formazioni cameristiche con i seguenti strumenti: Violino, Viola, Violoncello, Clarinetto, Flauto. E’ direttore artistico della rassegna per scuole medie e licei “Città di San Vincenzo”, del concorso nazionale di esecuzione strumentale “Riviera Etrusca” di Piombino e dei Master Classes estivi in svolgimento da dieci anni nella stessa città. Importante anche la sua attività di operatore culturale nel territorio della provincia di Livorno. E' titolare di una cattedra di Pianoforte Principale e Prassi esecutiva e repertorio presso il Conservatorio di Musica "F. Morlacchi" di Perugia.