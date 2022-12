"L'abbraccio della Natività": le terrecotte dalla savonese Elisa Traverso in mostra al Centro Artigianale Restauri di Albissola

“L'abbraccio della Natività”, quello nostro con il Santo Bambino e, successivamente, quello suo con i Re Magi, sono i motivi ispiratori delle raffigurazioni in ceramica proposte dalla savonese Elisa Traverso, con gruppi presepiali, monocromi e policromi, dagli anni '70 ad oggi, che verranno esposti nella “Vetrina d'Artista” del “Centro Artigianale Restauri” ad Albissola Marina, in Via Repetto, dal 3 dicembre al 4 gennaio.

Protagonista di alcune recenti terrecotte è, in particolare, San Giuseppe, raffigurato “con il suo proteggere la Madre ed il Bambino e, idealmente, pure tutti noi” suggerisce Federico Marzinot nel testo che accompagna le opere in mostra.