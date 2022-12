Documenti sul tavolo tra Provincia e azienda, ci si avvicina all'in house per Tpl Linea: il 16 dicembre il passaggio in Consiglio Provinciale

Sembrano essere finalmente arrivati i tanto attesi passi concreti verso l'affidamento in house del servizio di trasporto pubblico locale su gomma.

Dopo la presa di posizione da parte del numero uno di Palazzo Nervi, Pierangelo Olivieri, davanti a tutti i lavoratori e i sindacati giunti in presidio stamani davanti alla sede della Provincia, ecco che l'incontro del pomeriggio odierno tra l'ente affidatario, i suoi uffici e consulenti e i vertici aziendali di Tpl Linea lascia intravedere qualche spiraglio di positività nel cammino verso il traguardo auspicato.

Nel corso della riunione "si è proceduto alla congiunta disamina della documentazione, facendo sintesi delle osservazioni vicendevolmente evidenziate e si è così pervenuti, dopo quasi quattro ore di disamina puntuale e congiunta, alla definizione anche degli ultimi elementi, sia della relazione ex art 34, sia del contratto" spiegano dall'ente provinciale.

C'è quindi stato il tanto atteso confronto su quelle carte che in buona sostanza stabiliranno il rapporto tra parte affidataria del servizio e azienda che lo avrà in concessione per i prossimi dieci anni. Ora pronte per un ulteriore passaggio politico: "Le puntuazioni svolte sono state immediatamente definite e verranno circolarizzate tra Provincia e Società nella giornata di lunedì 5 e fatte oggetto di condivisione nella Commissione Consigliare Provinciale che il Presidente ha contestualmente così convocato per martedì 6 dicembre" spiegano da Palazzo Nervi.

"È stato un pomeriggio intenso di lavoro puntuale, ma che ha consentito, come da programma e impegno assunto anche con le parti Sociali, di definire tutto quanto necessario per dare seguito agli adempimenti formali nella tempistica convenuta, come da dichiarazioni del Presidente, sia nell'incontro dell'8 novembre che del 29 novembre scorso, che culmineranno nella convocazione di Consiglio Provinciale dedicato che il Presidente andrà a convocare per il 16 dicembre" concludono dalla Provincia.