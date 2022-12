A Loano ritorna il presepe vivente: si cercano figuranti

Cercasi figuranti per il presepe vivente di Loano. Sabato 24 dicembre a partire dalle 21.30 e fino alla mezzanotte piazza Italia si animerà del presepe vivente organizzato dall'associazione Vecchia Loano in collaborazione con la parrocchia di San Giovanni Battista, il Ctg e le confraternite.

La manifestazione coinvolgerà “cittadini ed ospiti di buona volontà”, chiamati ad interpretare (oltre ai protagonisti della Natività) anche calzolai, fabbri, panettieri, pescatori e angeli e angioletti. In vista della serata, gli organizzatori sono alla ricerca di figuranti di tutte le età.

Vecchia Loano metterà a disposizione gli abiti, in parte realizzati dalle sarte dell'associazione e dagli studenti dell'Indirizzo Moda dell'istituto Falcone.

Chi volesse partecipare in qualità di figurante può contattare Barbara al numero +39.349.815.9699 o Agostino al numero +39.338.218.2309 o inviare una mail all'Ufficio Iat (iatprolocoloano@gmail.com) o all'ufficio turismo del Comune (turismo@comuneloano.it).

Al termine della manifestazione, due “capanne” della Natività con i relativi personaggi saranno collocate in piazza Italia e alla Marina di Loano per tutto il periodo natalizio. Il tutto è realizzato da Vecchia Loano in collaborazione con gli studenti del Falcone di Loano e del liceo artistico Bruno di Albenga.