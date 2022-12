IL RINOFILLER: LA SOLUZIONE ESTETICA DEL NASO MA SENZA BISTURI

Da diversi anni, la medicina estetica ha acquisito un posto d’onore tra i settori più ricercati da uomini e donne di ogni età che amano curarsi e mantenere un aspetto sempre bello e giovane. Sono soprattutto i trattamenti per il viso a far gola che assicurano in poco tempo ottimi risultati senza dover fare i conti con lunghi periodi di recupero post- intervento.

In particolare, tra le molteplici procedure estetiche per il volto che questo campo propone, il rinofiller è quella più richiesta. Si tratta di una efficace soluzione alternativa alla chirurgia estetica del naso (il Rinofiller) che mira infatti a correggere i difetti estetici che lo interessano.

Anche definito, per questo motivo, rinoplastica non chirurgica, la procedura consente per l’appunto di nascondere inestetismi del setto e della punta del naso utilizzando acido ialuronico. Nello specifico, il rinofiller costituisce il trattamento perfetto per difetti come una punta cadente, un naso a “sella”, una piccola gobbetta che tramite infiltrazioni di acido ialuronico, diventano impercettibili in poco tempo.

LA PROCEDURA IN AMBULATORIO

Per il rinofiller non serve la sala operatoria. Il trattamento infatti è eseguito in seduta ambulatoriale e richiede poco più di venti minuti. Il nostro caro acido ialuronico è infiltrato in zone specifiche del naso per celarne i difetti estetici.

La scelta di questa sostanza non è casuale. L’acido ialuronico infatti è una sostanza riassorbibile e biocompatibile ed è un glicosamminoglicano, fondamentale per la salute della pelle. È infatti già una componente del tessuto cutaneo che dona idratazione, elasticità e compattezza. La sua concentrazione nel tessuto connettivo è però destinato, nel tempo, a ridursi con conseguente comparsa di inestetismi comuni dell’invecchiamento come rughe e cedimenti cutanei.

Pertanto utilizzare il filler a base di acido ialuronico per il trattamento di rinoplastica non chirurgica costituisce non solo una sicurezza in termini di salute ma anche una soluzione di bellezza sia per i difetti del naso sia per migliorare la salute della pelle.



IL POST TRATTAMENTO ESTETICO

Non è previsto un periodo di recupero dopo il trattamento di rinofiller. Il paziente infatti dopo la seduta ambulatoriale potrà tornare anche a lavoro. Attenzione però a preservare il naso da possibili traumi. Una fra le alcune raccomandazioni successivamente alla rinoplastica non chirurgica è quella di evitare di non svolgere ad esempio attività fisiche almeno per le successive 72 ore e non utilizzare occhiali da sole o da vista.

Se dopo il trattamento inoltre si noterà qualche ecchimosi in prossimità del naso, non c’è da preoccuparsi. Si tratta di una naturale reazione della pelle all’infiltrazione dell’acido ialuronico. In pochi giorni, i lividi o anche un eventuale gonfiore guariranno senza particolari accorgimenti.

IL RISULTATO DEL TRATTAMENTO DI RINOFILLER

Il rinofiller è ideale per i pazienti che cercano soluzioni estetiche veloci senza rinunciare alla propria quotidianità. Ma se da un lato il trattamento ha i suoi pro, resta un contro quando si parla di durata dei risultati. L’acido ialuronico infiltrato infatti è destinato nel tempo a riassorbirsi e ciò significa una graduale perdita dei suoi effetti. Il naso potrà tuttavia essere corretto nuovamente con altre sedute di rinofiller. Generalmente, la durata media del risultato del trattamento è di 8 – 12 mesi.