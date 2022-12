Mondo sindacale ligure in lutto: scomparso lo storico dirigente genovese Aldo Pressato

La scorsa notte è mancato Aldo Pressato, figura storica del movimento sindacale genovese.

Pressato è stato colui che diresse la lotta per l'inquadramento unico operai / impiegati che partì

dall'Ansaldo di Genova e divenne poi conquista generale per tutti i metalmeccanici in Italia.

Tanti i messaggi di cordoglio dei sindacati, genovesi e noi:

"La Fiom di Genova si stringe attorno ai parenti, agli amici e ai compagni di Pressato, consapevole che le lotte e le posizioni internazionaliste che egli ha espresso per tutta il corso della sua militanza politica sono oggi patrimonio consolidato per la nostra organizzazione. Se la Fiom di Genova è ciò che oggi è lo si deve anche e soprattutto a quei compagni che nel susseguirsi delle generazioni hanno saputo lottare per l'interesse immediato e storico della nostra classe.

Il compagno Pressato, la sua esperienza, la sua vita fortunata perché vita di lotta, resta indelebile nella prassi e nella linea politica della Fiom di Genova".

Anche la Filt Cgil di Savona si unisce al dolore per la scomparsa: "Il compagno Pressato è stato attivista dei Circoli Operai diventando punto di riferimento, e dirigente, della Classe Operaia Internazionalista - ricordano dal sindacato - Con grande tristezza ci stringiamo alla famiglia alla quale va la nostra vicinanza e il nostro sincero pensiero. Restiamo fermamente convinti che il ricordo di Aldo resterà faro per le lotte sindacali e dei valori internazionalisti nella lotta di classe per le future generazioni".