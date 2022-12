Farmacia Continua è sponsor della U.S Salernitana 1919

Qual è la sensazione di comparire con il proprio logo sulle maglie di una tra le più storiche società calcistiche italiane? Farmacia Continua conosce bene questa emozione, perché a partire dalla stagione calcistica in corso è tra i main sponsor della compagine salernitana allenata da Davide Nicola!

U.S. Salernitana: progettualità e successi

Le prime giornate di campionato hanno visto la Salernitana combattere contro due grandi avversarie come Roma e Udinese. Ciò che si evince da queste due battaglie è una società che ha tutte le intenzioni di ribadire il grande risultato della salvezza raggiunto lo scorso anno. Per riuscirci il presidente Danilo Iervolino ha lavorato per creare una società che possa guardare oltre i risultati e iniziare un percorso progettuale che la possa mantenere in pianta stabile nella massima serie. È proprio in quest’ottica che la società amaranto ha stretto importanti partnership commerciali, come quella con Farmacia Continua, che da anni utilizza il servizio di Migliorshop per incrementare le vendite del proprio eCommerce Farmacia.

Farmacia Continua: innovazione a portata di click

Farmacia Continua è una realtà che opera nel mondo della farmacia online dal 2019. Fin dalla sua creazione la mission aziendale è stata una sola: diventare un punto di riferimento nello shop farmacia. Per raggiungere gli obiettivi Farmacia Continua si avvale di uno staff estremamente preparato, pronto a consigliare gli utenti online in ogni momento, e di strumenti tecnologici all’avanguardia. In un mondo che corre sempre più veloce Farmacia Continua vuole essere un punto di riferimento affidabile e presente.

Il successo degli eCommerce farmacia

L’universo degli eCommerce farmacia è in crescita costante e Farmacia Continua è senz’altro uno degli attori più attivi del panorama pharma. La sua crescita si misura nell’estrema soddisfazione dei clienti ma anche nella capacità di stringere partnership commerciali di alto livello. La presenza del suo logo sulla storica maglia amaranto della Salernitana è la dimostrazione migliore.