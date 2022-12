Andora avrà il suo centro per i medici di base. L'Amministrazione: "Finalmente un servizio atteso da decenni"

Quest'oggi, alle ore 13 in Comune, è stata firmata la Convenzione che attiva il Centro dei Medici di base di Andora, che avrà sede nei locali della Croce Bianca - Avis in via Dante Alighieri.

Con le firme sul documenta da parte del sindaco Mauro Demichelis, del presidente della Croce Bianca Giovanni "Marco" Poggio, del presidente dell'Avis Mirko Fossati e alla presenza del presidente del Consiglio Comunale e delegato alla Sanità, Daniele Martino, è pronto a diventare realtà un servizio atteso da decenni dagli andoresi.

Il centro sarà operativo al completo nelle prossime settimane e a regime vedrà una copertura del servizio a turnazione da parte di tutti e sei i medici di base di Andora e della Val Merula.

Grazie alla loro encomiabile disposizione e competenza, il Comune di Andora intende garantire nell'ambito del proprio territorio il sostegno e lo sviluppo di questi servizi resi alla collettività, avvalendosi del prezioso contributo della Croce Bianca e dell'Avis comunale.

"Siamo onorati di ospitare nei nostri locali un progetto così importante per la Collettività; ci siamo resi da subito disponibili nell'attrezzare il Centro, consci della importanza di avere ad Andora un presidio che riunisca i Medici di base del territorio e sia operativo al meglio - dichiarano i presidenti Poggio e Fossati - È un grande vanto per la nostre associazioni potere contribuire in maniera così decisiva e sempre maggiore al bene comune degli andoresi e di tutta la Val Merula".

Soddisfazione è stata espressa dal sindaco Demichelis e dal presidente del Consiglio comunale e delegato alla Sanità Daniele Martino, che sottolineano come questo risultato derivi dalla forte e congiunta volontà dei medici di base, dell'Avis Comunale, della Croce Bianca e dell'Amministrazione Comunale.

Inoltre, nella Convenzione sono previsti specifici servizi aggiuntivi a favore di persone in situazioni di disagio economico e sociale, accertato dall'Ufficio Politiche Sociali, oltreché soggetti in condizioni di invalidità e disabilità anche temporanea.

"È con questa positiva sinergia tra Medici, Associazioni e Comune che un servizio atteso da sempre oggi diventa realtà - dichiarano congiuntamente il primo cittadino e il massimo esponente del parlamentino andorese - Desideriamo esprimere il nostro più vivo ringraziamento ai medici di base di Andora, Chiara Ballatore, Alessandra Barberis, Chiara De Franceschi, Alessandra Franchi, Maria Serena Gabarello e Marina Moreno per la loro grande disponibilità e acclarata professionalità. Inoltre, sottolineiamo la positiva collaborazione con l'Avis Comunale e la Croce Bianca, i loro presidenti, i consigli direttivi, i dipendenti, i militi e i volontari; ora tutti essi sono ancora di più un punto di riferimento fortissimo per la nostra Comunità. Infine, vogliamo evidenziare l'importanza e la dedizione delle professionalità dell'Ente Comunale in tutte le fasi istruttorie e propedeutiche alla Convenzione firmata oggi".

Nei prossimi giorni, saranno comunicate in modalità puntuale tutte le informazioni operative sul funzionamento del Centro.