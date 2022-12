Torna a splendere il Sea Art Hotel di Vado Ligure: "Vogliamo creare un legame con la città ed essere un riferimento" (FOTO E VIDEO)

63 camere, un ristorante da 80 posti, un bar aperitivi da 40/50 posti e due sale meeting, il tutto all'avanguardia con aree pc, audio e videoproiettore.

Ha riaperto da qualche settimana il Sea Art Hotel di Vado Ligure con una nuova gestione targata Marco Porcile e Roberto Aragno, vadesi doc e soci della storica struttura alberghieri che è quindi ritornata a splendere.

"E' un avventura importante per noi vadesi, ci dispiaceva vedere una struttura come questa inattiva, quindi anche nelle difficoltà del periodo abbiamo cercato di riaprire - spiega Aragno - siamo già operativi anche con buoni risultati dal 10 novembre, c'è segnale di ripartenza, tanti clienti stranieri, famiglie, lavoratori. Una clientela variegata che ci consente di dare un servizio 365 giorni all'anno".

"E' certamente un momento difficile per fare imprenditoria ma credo che sia un qualcosa di dovuto ad una realtà come quella di Vado che ha bisogno di strutture e a quello che il mercato e lo sviluppo sta richiedendo. Il 2022 è un anno difficilissimo, è un mondo che cambia con una velocità incredibilmente alta ma noi ci vogliamo proporre come una struttura che offre servizio a 360° che si adatta alle esigenze di ciascuno giorno dopo giorno - continua Porcile - era una struttura che era difficile da accettare vederla chiusa da oltre due anni e vedere quelle che sono le potenzialità è veramente semplice. Possiamo in un'unica struttura riassumere tutto quello che una realtà come il savonese ha bisogno, vogliamo essere un punto di riferimento e in quest'ottica credo stiamo facendo le cose giuste".

"I numeri dell'occupazione delle persone che stanno ripopolando l'albergo sono importanti. Per i prossimi 4-5 giorni siamo praticamente pieni e per le festività natalizie per il Capodanno siamo pieni come camere e praticamente sold out il cenone. Sono segnali positivi, il nostro compito da vadesi è riuscire a vincere la diffidenza delle persone verso questa torre (così veniva chiamato l'hotel) e far capire che qua dentro c'è qualcosa di importante che appartiene alla città. Il nostro compito è creare un legame per far in modo che ci conoscono, apprezzino e si fidino di noi per quello che stiamo facendo" conclude.

Il sindaco di Vado Monica Giuliano: