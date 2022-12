Mercatini e villaggio di Babbo Natale: una giornata per grandi e piccini. L'evento si terrà domenica 11 dicembre a Giusvalla.

Questo il programma: dalle ore 12 in piazza del Municipio la casa di Babbo Natale e il mercatino natalizio, a seguire, alle ore 14, animazione per bambini. Nel ciabot dra festa, a partire dalle ore 12, trippa, polenta e minestra di ceci. Vin brulé e bevande calde per tutta la giornata.