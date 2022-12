Savona, in Piazza del Popolo la panchina natalizia si accende pedalando (FOTO)

Una Piazza del Popolo Green che si illumina grazie alle pedalate.

Una bici installazione "L'Energia sei tu" è stata inaugurata questo pomeriggio nella piazza centrale piazza di Savona con il sindaco Marco Russo che nei pressi del palco ha dato una vera e propria dimostrazione salendo in sella alla bicicletta e accendendo la panchina natalizia.

I cittadini e i turisti si potrano così cimentare ad attivare l'illuminazione di una panchina natalizia e pedalando per almeno un minuto e trenta secondi comparirà un messaggio natalizio. La panchina illuminata fungerà anche da punto selfie.

"I savonesi devono riappropriarsi degli spazi della città per questo abbiamo concepito un calendario che coinvolge un gran numero di luoghi e di spazi culturali e li rende palcoscenico di eventi che sono portatori di innovazione e contaminazione, anche nelle forme e nei linguaggi - hanno detto dal comune - Visto il periodo è inevitabile e doveroso che i festeggiamenti tengano conto della crisi energetica. Abbiamo cercato altre forme meno energivore, ma ugualmente attrattive per non spegnere la città in questo periodo che per il commercio è importantissimo”.