Savona, si gonfia il pavimento della palestra delle scuole Callandrone: intervento da 50mila euro

Dovrà essere rifatto il pavimento della palestra della scuola Callandrone dell'Istituto Comprensivo Savona IV.

La causa è riscontrabile al sollevamento della pavimentazione che non garantisce più l'utilizzo da parte degli alunni e degli insegnanti.

La segnalazione al comune è stata inviata dal referente della sicurezza del Comprensivo così l'ufficio Manutenzione Stabili ha eseguito un sopralluogo con lo scopo di valutare gli interventi necessari per il ripristino.

"Per garantire l'utilizzo della Palestra scolastica è necessario realizzare un fondo con una corretta areazione in quanto l'umidità di risalita causa il sollevamento della pavimentazione in gomma - spiegano dal comune di Savona - Le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria degli stabili comunali hanno come obbiettivo il mantenimento dello stato di conservazione degli immobili ed aree di proprietà comunale di Savona per garantire la loro piena funzionalità ed accessibilità mediante interventi preventivi e/o tempestivi di ripristino degli stati di degrado assicurando la continuità dei servizi, l'efficienza e la rispondenza normativa".

E' stata quindi preparata una perizia tecnico – economica dei lavori necessari che comporta una spesa di 52mila euro.

Il pavimento era già stato rifatto nel 2019 dalla passata giunta Caprioglio dopo che era stato lanciato l'allarme l'anno prima dal Comitato Genitori.

27mila euro era stata la spesa complessiva che avevacompreso la sostituzione del pavimento e di alcuni vetri e l’imbiancatura.