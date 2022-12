Albenga accoglie il dibattito pubblico sulla Sanità: "Non una serata di polemica ma di confronto"

“Non è una serata di dibattito, né di polemica, ma di confronto”. Apre così l’incontro, dal palco dell’Ambra, Gino Rapa del comitato “Senzaprontosoccorsosimuore”, davanti a una platea di oltre 300 persone, tra cui autorità, alcuni politici e monsignor Borghetti.

Oltre al professor Paolo Cremonesi, tra le massime autorità nel campo della medicina d'urgenza, direttore del Pronto Soccorso dell'Ospedale Galliera di Genova e presidente regionale della SIMEU (Società Italiana Medicina d'Urgenza), presente attraverso un video di approfondimento, sul palco il primo cittadino di Albenga Riccardo Tomatis in veste di medico di famiglia, il dottor De Franceschi, ex primario di medicina di Albenga, il dottor Marco Bertolotto, ex primario Terapie del dolore al Santa Corona di Pietra Ligure, e Dino Ardoino, presidente della Croce Bianca ingauno.

A portare i saluti e dare il "là" alla serata è stato il sindaco Tomatis specificando come a proporre l'iniziativa siano stati "cittadini comuni che hanno voglia di difendere la nostra sanità e il nostro ospedale" uniti sotto uno slogan che non vuole essere "un'indicazione tecnica. E credo che questo ormai sia chiaro: chi non vuole capirlo forse fa finta di non capire".

"Come sindaco non posso pensare di non far parte di questo comitato devo difendere i miei cittadini assicurando una Sanità che in questo momento non abbiamo con un settore in difficoltà e una Regione in confusione che non possiamo accettare rifiuti il confronto" ha proseguito il sindaco, sottolineando la volontà di mantenersi equidistanti dal dibattito politico e la necessità degli enti preposti a prendere le decisioni sul futuro della Sanità di ascoltare le esigenze del territorio che vi è poi sottoposto.