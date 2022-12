Assonautica insegna ai bambini a conoscere e proteggere il mare

Gli alunni hanno dimostrato molto interesse per gli argomenti trattati. Si è parlato degli anni '60, quando non esisteva la plastica usa e getta e le bevande erano nel vetro, ma non esistevano neppure i depuratori e gli scarichi inquinanti nei fiumi ed in mare erano abituali, nonché di rifiuti recuperati in mare ed in spiaggia, di palloncini, di mozziconi, di batterie, biciclette, pneumatici, bossoli di fucile ed oggetti di ogni tipo. E' stata messa in evidenza la possibilità che alcuni “rifiuti” possano avere una nuova vita, portando esempi concreti attraverso una presentazione di immagini trasmesse sulla lavagna elettronica. Si è parlato dei pesci, delle meduse e soprattutto di cosa possono fare i bambini per proteggere il mare.