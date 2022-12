Via al contest natalizio del Molo 8.44: "Se fossi Babbo Natale, che dono porteresti e a chi?"

Nello shopping center di Vado Ligure è passato anche Babbo Natale. Partito da Rovaniemi, ha fatto riposare le renne proprio a Vado Ligure e ha lasciato dei regali speciali.

"Come fare per averli? Partecipa al contest del Molo: lo trovi sulla nostra pagina Facebook, fissato in alto. Devi solo seguire le indicazioni riportate nel testo e… prepararti a vincere - dicono dalla direzione del Molo 8.44 di Vado Ligure - Ti ricordiamo poi che durante il mese di dicembre il Molo rimarrà aperto osservando gli stessi orari di sempre, fatta eccezione per i giorni di domenica 25 e lunedì 26, e che sono attive tante promozioni natalizie nei tuoi negozi preferiti. Cosa aspetti? Il tuo shopping natalizio ti attende".

IL CONTEST

Commenta rispondendo a questo quesito:

👉 Se fossi Babbo Natale, che dono porteresti e a chi?

👈 I 10 commenti più originali sotto il post Facebook del Molo 8.44 (vietato copiare, sì alla fantasia sfrenata) corredati di tag della persona riceveranno una sorpresa speciale (spoiler: c'entra con l’acquario di Genova)

Regolamento: i commenti dovranno pervenire entro e non oltre il 18 dicembre 2022. I vincitori saranno contattati privatamente e potranno ritirare il biglietto presso gli uffici del centro fino al 07/01/2023. Per ottenere il premio è necessario il like alla pagina del Molo e il tag della persona a cui faresti il regalo.