Savona, un progetto per la manutenzione del Ponte Ruffino: verranno cambiate le ringhiere

200mila euro per la manutenzione del ponte Ruffino e del viadotto di Corso Svizzera a Savona.

Il comune ha deciso di stanziare la somma per la progettazione per risolvere così le criticità che persistono da anni e che a più riprese sono state segnalate dai cittadini.

Per quanto riguarda il ponte che collega il Prolungamento a via Cimarosa, presenta segni di ossidazione diffusa, soprattutto in corrispondenza dei giunti, causa la mancanza di controllo delle acque superficiali e le ringhiere, in acciaio, si presentano danneggiate da ossidazione e sarà necessaria una completa sostituzione.

Il viadotto su corso Svizzera presenta un cedimento della pavimentazione, una rottura dei giunti, la regimazione delle acque di piattaforma che non è presente con conseguenti danni da infiltrazioni d'acqua e inoltre il calcestruzzo è in una forma di degrado in corrispondenza dei giunti e degli scarichi, con acciaio ossidato e copriferri espulsi.

Nel primo lotto è prevista la rimozione dei giunti stradali, la costruzione di cordoli di appoggio dei futuri giunti stradali e il rifacimento degli stessi.

Per la passerella invece spazio alla spazzolatura, passivazione e verniciatura del cassoncino metallico dell'impalcato; la spazzolatura, passivazione e verniciatura delle antenne; il controllo degli elementi in piatto degli stralli, con la verifica della sezione resistente residua. Saranno rimosse quindi le lamiere sui giunti e le ringhiere esistenti e installate di nuove.

La tipologia degli interventi previsti richiederà la chiusura o limitazione del traffico delle strade interessate dall'intervento con modifiche alla viabilità. In particolare, il viadotto su corso Svizzera, che non è chiudibile, richiederà la regolazione del traffico con impianto semaforico per tutta la durata dei lavori sul piano stradale. La passerella Ruffino richiederà la chiusura nel periodo di rifacimento delle ringhiere e nell'eventualità di sostituzione piatti degli stralli.

Nel giugno del 2021 il ponte Ruffino era stato chiuso per più di un mese per poter effettuare verifiche tecniche dopo che una cittadina aveva effettuato, infatti, una segnalazione ai vigili del fuoco per via delle vibrazioni del ponte. Immediato era stato l'intervento dei pompieri e della polizia locale che avevano transennato l'area in via precauzionale.

Il 2 luglio scorso l'ingegnere Luca Romano di Albenga, specializzato sulla progettazione e gestione dei ponti (che cura la progettazione del futuro intervento), aveva effettuato un ulteriore controllo e successivamente erano state posizionate le protezioni sulle due ringhiere.