Celle, la Croce Rosa inaugura un nuovo mezzo per il trasporto disabili (FOTO E VIDEO)

Una semplice cerimonia che la Croce Rosa cellese ha voluto organizzare come vicinanza al paese e per rendere ufficiale l'attivazione dell'auto che trasporterà così le persone con disabilità.

"Il mezzo è stato acquistato in tempi rapidi ed è necessario per il servizio di trasporto - ha detto il vicepresidente della pubblica assistenza Giovanni Battista Sirombra - Una famiglia di Imola ci ha venduto il mezzo ad un prezzo simbolico per l'associazione ed ha pochissimi chilometri. Stiamo cercando di ampliare le nostre attività, non solo per l'urgenza ma anche per i servizi sociali".