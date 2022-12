Cairo, ponte degli Aneti chiuso fino al 18 dicembre per manutenzione straordinaria

Resterà chiuso alla viabilità, da oggi, lunedì 12 a domenica 18 dicembre, il ponte degli Aneti. L'ordinanza della polizia locale di Cairo Montenotte si è resa necessaria per consentire lo svolgimento dei lavori di sostituzione dei giunti di dilatazione.

"Giovedì 15 dicembre, lavori permettendo, al fine di mitigare i disagi nella giornata di mercato, verrà lasciata una corsia di marcia a senso unico alternato gestito con impianto semaforico", spiegano dal comune.

Tutto il traffico veicolare di corso Dante, dall'intersezione con via Arpione, in uscita dal centro cittadino, verrà deviato sulla strada adiacente il fiume (corso Dante), dove i mezzi superiori ai 35 quintali avranno l’obbligo di proseguire fino all'intersezione con via Cortemilia, dopo l’edificio ex-macello.

I mezzi pesanti provenienti da Strada Ferrere e dalla periferia potranno impegnare corso Dante in direzione centro nell'unica direzione di marcia consentita. I veicoli superiori ai 35 quintali in uscita da Strada Ferrere e provenienti da via Cortemilia avranno l'obbligo di impegnare corso Dante direzione centro.

Sempre i mezzi superiori ai 35 quintali saranno obbligati a proseguire da ponte Stiaccini verso corso XXV Aprile fino all'intersezione con la Sp 29, corso Brigate Partigiane, per uscire dal centro di Cairo Montenotte.