Assemblea nazionale di Federcasa a Imperia. Superbonus 110 e Imu temi caldi. Novacco: "Da portare ai tavoli governativi” (foto e video)

Stamattina l’Auditorium del Museo Navale di Imperia ha ospitato l’Assemblea nazionale Federcasa.

Spiega il presidente nazionale Riccardo Novacco: “All'esame il bilancio preventivo 2023, ci saranno argomenti di discussione di varia natura tra gli associati, ovviamente sui temi principali di oggi tra cui superbonus 110 e Imu, temi importanti che dobbiamo portare sui tavoli governativi per trovare soluzioni”.

LE INTERVISTE

Tra gli altri argomenti, oltre, appunto, all’approvazione del Bilancio preventivo che ha il compito di esprimere e rappresentare in numeri (le entrate dell’associazione si attestano a 1.845.000,00 euro) quelle che sono le indicazioni, gli orientamenti e gli indirizzi della giunta, la necessità di diffondere maggiormente la conoscenza dell’associazione e del ruolo che svolge attraverso convegni e iniziative locali e nazionali, implementare il rapporto con gli organi di governo sia italiani che europeo, con le Regioni e le Organizzazioni sindacali di categoria, la promozione, attraverso proposte ed interventi, di iniziative che possano impattare sia sulla semplificazione delle norme e delle procedure sia sul reperimento di fondi mirati a riqualificare il patrimonio esistente e ad incrementarlo, l’intervento sulla definizione di “alloggi sociali”, lo sviluppo di proposte per contenere i fenomeni di morosità, abusivismo e tensioni sociali, promuovere l’attività di Formazione del Personale.

Padrone di casa l’amministratore unico di Arte Antonio Parolini che sottolinea, in particolare, il momento che ha preceduto l’apertura dei lavori: “La professoressa Perobelli, della SDA Bocconi, ha presentato il nostro progetto che ha vinto il Casa manager 2021 per essere clonato e riproposto ad altre aziende casa d'Italia. Per noi questo è grande motivo di orgoglio”.

"Questa associazione -dichiara Patrizio Losi direttore generale di Federcasa - ha funzione di supporto all'attività delle nostre aziende è un'attività che svolgiamo in termini di servizio facendo in modo che i temi sviluppati possano essere approfonditi da noi. Abbiamo la sede a Roma quindi abbiamo la possibilità di essere vicini ai centri di potere”.

Altri temi l'apertura di tavoli di confronto con alcune amministrazioni pubbliche di riferimento, tra le quali l'Agenzia delle entrate e il ministero delle Infrastrutture, su rilevanti argomenti di interesse generale delle aziende, al fine di stimolare e proporre soluzioni, auspicabilmente innovative, “con l’obiettivo -conclude Novacco -di interagire quale interlocutore protagonista e portatore di tutte le istanze del social housing”.