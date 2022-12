Attraversò l'Atlantico in mongolfiera: il colonnello Kittinger ricevuto in comune a Cairo, era il 1984 (FOTO)

Uno yankee a Cairo Montenotte. La recente morte del colonnello in pensione dell'aeronautica americana Joseph William Kittinger ha riportato alla mente quanto accaduto nel 1984, quando proveniente dagli Stati Uniti, il 18 settembre, atterrò in Val Bormida, nei boschi della frazione di Montenotte. Fu il primo uomo ad attraversare in solitario l'oceano Atlantico sopra un pallone aerostatico.

Qualche giorno dopo venne ricevuto in comune dall'allora sindaco Osvaldo Chebello. Un incontro con tutti gli onori del caso immortalato in alcune foto, concesse alla nostra redazione da Stefania Chebello, figlia dell'indimenticato primo cittadino cairese.

Un viaggio di 5792 chilometri dondolando a 4500 metri d'altezza, per 95 ore e 48 minuti alla media di 60 orari. Nell'atterraggio il colonnello americano riportò un infortunio ad una caviglia, come si evince dalle foto, mentre sale le scale con l'ausilio delle stampelle.

"Ci fu tantissimo clamore. Per alcuni giorni Cairo Montenotte divenne protagonista delle cronache nazionali e non. Mio padre mi disse: 'Siamo su tutti i giornali' - ricorda Stefania - Il colonnello Kittinger ricevette un riconoscimento dal comune per la sua impresa".

Per ricordare questo evento, nella zona di atterraggio, è stata posizionata una targa: "In questo luogo dopo un solitario volo transatlantico in aerostato proveniente da Caribou-Maine (Usa) atterro l'intrepido colonnello Joe Kittinger stabilendo il record mondiale di percorrenza in pallone aerostatico".

Il colonnello Joe Kittinger è mancato lo scorso 9 dicembre in Florida per un cancro ai polmoni. Aveva 94 anni.

Il colonnello Joe Kittinger poco dopo l'atterraggio nei boschi di Montenotte (foto concessa da Paolo Demontis).