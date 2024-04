Cedimento stradale sull'Aurelia a Celle, scatta il sopralluogo di Anas (FOTO e VIDEO)

La società che gestisce le tratte stradali sta effettuando le verifiche sul posto in località Casarino e sono state scattate delle fotografie anche dalla scogliera sottostante. La parte di muraglione sotto il marciapiede infatti sarebbe stata erosa in diversi punti dalla mareggiata e non erano mancate le segnalazioni negli anni scorsi.

Dal pomeriggio di ieri è presente un senso unico alternato regolato da semafori e già questa mattina non stanno mancando le lunghe code soprattutto in direzione Savona. Con il ponte del 25 Aprile e del Primo Maggio già in corso e alle porte il rischio del black out della viabilità è molto alto.