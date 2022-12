Rinnovato il consiglio direttivo dell’associazione Rievocatori Ingauni, Nicoletta Bellando eletta presidente

A seguito dell’assemblea Rievocatori Ingauni tenutasi nelle scorse settimane presso l’Auditorium San Carlo di Albenga, si è insediato in nuovo consiglio direttivo eletto degli associati per il triennio 2023-2025. Membri nominati risultano: Nicoletta Bellando, Luciano Masini, Veronica Piazza, Liliane Plumeri, Nicolò Staricco, Rachele Bani, Giacomo di Gangi.

Alla guida dell’associazione è stata eletta Nicoletta Bellando come presidente, Luciano Masini vicepresidente e Veronica Piazza segretario. Le nomine e le persone sono state identificate dai e tra i quartieri con grande spirito di collaborazione e unione, seppur sempre mantenendo la propria identità di quartiere, nell’intento di far crescere la comunità e i progetti ad essa collegati e in particolare la vita associativa dei Rievocatori Ingauni.

"La squadra, unita, è già al lavoro per l’organizzazione del prossimo Palio Storico di Albenga e di ulteriori altre iniziative, correlate e non al medioevo, che verranno presentate alla città nel primo trimestre del 2023, con la precisa volontà di coinvolgere le innumerevoli realtà locali associative cittadine e commerciali, anche dell’entroterra limitrofe", spiega la presidente Bellando.