Gioca 5 euro e vince 1 milione: grande vincita nella tabaccheria del supermercato Il Gabbiano di Savona

"Ci stiamo tutti chiedendo chi è. Ce ne siamo accorti due giorni fa e non sappiamo di chi si tratta".



Così Erica Bubici titolare della tabaccheria al primo piano del supermercato Il Gabbiano di Savona ha commentato la vittoria di 1 milione di euro giocata con 5 euro al Million Day.



La fortunata e straordinaria vincita, per la precisione 1 milione e 83mila euro, sarebbe avvenuta lo scorso 14 dicembre.



"Per il momento non è venuto nessuno. La vincita è arrivata però nel momento giusto e piacerebbe anche solo un grazie con un bigliettino, un Babbo Natale" scherza la titolare.