Le migliori strategie di scommesse sul calcio

Quando si parla di scommesse, uno degli argomenti più ricorrenti è quello delle strategie di scommessa nel calcio o in altri sport. In rete si trovano spesso articoli che affermano di aver trovato la ricetta per battere i librai. Questo è impossibile. Non ci sono formule magiche o scommesse sicure al 100%. Coloro che affermano il contrario sono ingannati o sono in malafede.

Quello che puoi fare è acquisire le conoscenze necessarie per limitare il più possibile i tuoi errori e sviluppare una strategia adatta al tuo stile di gioco. Nelle righe che seguono, abbiamo cercato di coprire tutti gli ambiti in cui possono essere applicate le diverse tecniche di scommesse sul calcio, per darvi tutti i dettagli teorici. Da qui, tocca a te.

Come funziona Betting & Banking o Betting Exchange

Conosciuto con il nome di lingua inglese di Back & Lay, conosciuto in molti luoghi come Punta de Banca ed è una delle ultime strategie di scommesse sportive. Qui cercheremo di essere specifici, fornendo alcuni esempi concreti.

A differenza delle classiche scommesse sul calcio, dove il bookmaker propone quote basate sulla probabilità di esito e sul numero di scommesse piazzate, in Scommesse e Scommesse i giocatori si accordano tra loro. Il sito funge esclusivamente da intermediario. Implementando questa strategia di scommesse sul calcio, gli utenti possono realizzare profitti interessanti.

Il giocatore offre quote "bancarie" su un risultato. Ciò significa che presuppone che questo risultato non si verificherà. Se ti sbagli, dovrai pagare la persona che ha scommesso su quel risultato. Ma perché questa modalità di gioco è conveniente e preferita tra le strategie di scommesse sul calcio? Perché puoi trovare quote molto più alte e puoi uscire dalla scommessa mentre il gioco è in corso.

Strategie di scambio di scommesse

Il trading di scommesse, come viene spesso chiamato per la sua somiglianza con il trading finanziario, si presta a una serie di tecniche. La chiave è trovare una scommessa valida (ne parleremo più avanti nella prossima sezione) e scommettere su di essa o scommettere su un risultato che siamo convinti non accadrà. Quindi è necessario seguire attentamente l'andamento del gioco. Le probabilità cambiano frequentemente e con esse varia il potenziale profitto o perdita.

Il trucco, più facile a dirsi che a farsi, è capire se e quando foldare. Diamo un'occhiata a un esempio. Dopo aver scommesso 10€ sulla vittoria della squadra A a 2:50, marciano e chiudono la prima parte in vantaggio. Ritirare dalla scommessa significherebbe prelevare tra i 10 e i 25 euro (il massimo se il risultato è lo stesso a fine partita) e realizzare un guadagno. Ma diamo uno sguardo più da vicino alle migliori strategie di betting exchange.

Tecnologia per le scommesse sul calcio in diretta

Le scommesse in tempo reale hanno rivoluzionato il modo in cui vengono concepite le scommesse online, soprattutto in concomitanza con lo sviluppo delle app per le scommesse sul calcio. Giocare agli eventi precedenti è una questione completamente diversa rispetto al gioco attuale. Per scommettere sul calcio in diretta è necessaria una grande conoscenza del gioco e la capacità di prevedere l'evoluzione. In una partita di calcio può succedere di tutto e gli esperti sanno cogliere i segnali importanti e il momento esatto per piazzare una scommessa. Convincere che una squadra vincerà il risultato solo perché è andata vicino al gol nelle prime fasi di gioco sarebbe un errore.

Una competizione aperta con continui cambi di faccia può essere il luogo ideale per piazzare una scommessa obiettiva. Esistono tanti tipi diversi di scommesse e saper scegliere quella giusta è fondamentale. Quando scommetti in tempo reale, devi prendere rapidamente decisioni chiare. Aspettare troppo a lungo può significare perdere buone opportunità. Fondamentale anche seguire le partite e leggere le statistiche grazie ai servizi di risultati live dei corridori. Il calcio non è una scienza esatta, ma se due club non riescono a tirare nel primo tempo, puntare sull'Over 2.5 sarebbe piuttosto rischioso.