Ad Alassio la rassegna musicale di Pànta Musicà

Secondo appuntamento per la rassegna musicale Note in dicembre, organizzata da Pànta Musicà APS con il patrocinio e il sostegno del Comune di Alassio. Dopo il primo concerto ad Alassio, il viaggio musicale prosegue venerdì 23 dicembre alle 21.00 a Moglio. Sarà una serata in compagnia di musiche di G. Bizet, G. Puccini nella chiesa Parrocchiale di San Sebastiano, con Giovanni Sardo al violino e Sergio Scappini alla Fisarmonica.

Note in dicembre si concluderà venerdì 30 dicembre a Solva, nella chiesa parrocchiale della S.S. Annunziata, per un concerto di barocco italiano con musiche di A.Corelli e A.Vivaldi, con Giovanni Sardo al violino, Mauro Borri al clavicembalo e Cécile Peyrot al violoncello.

I concerti di Note in dicembre sono tutti a ingresso gratuito e inseriti nelle manifestazioni di Alassio Christmas Town.

Giovanni Sardo - Prima ancora di terminare gli studi vince l’audizione per l’Orchestra Giovanile Italiana, ricoprendo anche il ruolo di prima parte; segue contemporaneamente i corsi di Quartetto presso l’Accademia Chigiana di Siena sotto la guida del M°. Piero Farulli, conseguendo il Diploma di Merito nell’anno 1987. Sempre nello stesso anno vince nella sezione Duo il 2° Premio "Città di Moncalieri" e il 3° Premio "Città di Stresa" per la Musica da Camera, dopo aver frequentato corsi con il M.° Giuseppe Garbarino presso la Scuola di Musica di Fiesole (FI); completa gli studi musicali presso l’Istituto Musicale Pareggiato "P. Mascagni" di Livorno diplomandosi a pieni voti nell’anno 1989, completando la sua preparazione perfezionandosi con i maestri Joseph Levin e Pavel Vernikov.

Dopo aver vinto numerose audizioni e concorsi per le più importanti orchestre italiane e con l’Orchestra Internazionale del Rotary, con le quali collabora per diversi anni, nel luglio del 1995 decide di abbandonare la carriera d’orchestra per esibirsi esclusivamente in musica da camera e come solista.

È stato ed è Direttore Artistico di diverse Stagioni di Concerti (‘98-2000 Teatro Cavour di Imperia,’99 Teatro Monturbano di Savona, 96-2000 Incontri in Piazza dell’Olmo (IM), ‘99-2000 Manifestazioni collaterali Rassegna Pigato Ligure di Albenga (SV), 2000-02 Break Concerti Festival Internazionale di Cervo (IM)). È spesso invitato in giuria da importanti concorsi internazionali di musica da camera. È Presidente dell’Associazione Pànta Musicà - Amici della Musica di Imperia e Presidente dell’Unione Cattolica Artisti Italiani.

Sergio Scappini - Titolare della prima cattedra di fisarmonica in Italia, presso il conservatorio “Gioachino Rossini” di Pesaro, attualmente è ordinario presso il conservatorio “Giuseppe Verdi” di Milano. Ha studiato fisarmonica, pianoforte e composizione con E. Spantaconi, A. Porrini e B. Bettinelli. Ha vinto numerosi concorsi nazionali ed internazionali tra cui il XXIV trophee mondial della C.M.A. (Confederation Mondial de l’Accordeon).

Ha svolto un’intensa attività come solista, camerista e con orchestra presso importanti stagioni concertistiche in rilevanti sedi in Italia, Cina, Nord Corea, Sud Corea, Spagna, Portogallo, Cecoslovacchia, Svizzera, Ukraina, Germania, Belgio, Australia, Spagna, Lussemburgo, Francia, Austria, Andorra, Giappone, Corea del Sud, Canada, Russia, Olanda, Svezia, Marocco, Serbia, Croazia, Lituania, Repubblica Ceca, Romania, e Stati Uniti.

Ha eseguito in “prima assoluta” opere per fisarmonica sola e per fisarmonica e orchestra.

È responsabile musicale della “Bugarievo” per la costruzione e diffusione della fisarmonica virtuale “Haria” ed è vincitore del concorso per fisarmonicista di palcoscenico del Teatro alla Scala di Milano. Suona strumenti “Armando Bugari” - Castelfidardo - Italia.