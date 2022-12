Concessione suolo pubblico a Savona, entro il 31 gennaio si potrà presentare la richiesta

È stata posticipata al 31 gennaio la presentazione delle nuove richieste delle concessioni di suolo pubblico a Savona in scadenza al 31 dicembre.

Questa la decisione dell'amministrazione comunale annunciata dal vicesindaco e assessore al commercio Elisa Di Padova dopo che nella prima commissione consiliare dello scorso 14 dicembre i consiglieri Manuel Meles del M5S e Marco Ravera di Sinistra per Savona avevano richiesto di pensare ad un rinvio di 15 giorni sulla data del 15 gennaio, prima data pensata dal comune come termine ultimo per presentare la domanda di occupazione.