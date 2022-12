Andora, pubblicato bando che distribuisce 500 mila euro alle imprese danneggiate dal Covid

E’ stato pubblicato sulla piattaforma Filse il Bando con cui l’amministrazione comunale di Andora distribuirà 500mila euro di contributi a fondo perduto per le micro, piccole e medie imprese di Andora che abbiamo subito nel 2021 un peggioramento del risultato economico dell’esercizio di almeno il 25% rispetto al 2019. Per la distribuzione dei fondi sarà stilata una graduatoria che terrà conto dell'ordine di ricevimento delle domande. L’amministrazione Demichelis ha deciso di affidare la procedura alla Filse, a garanzia di massima trasparenza ed imparzialità nell’attribuzione dei fondi.

Il sindaco, che ha seguito con attenzione la predisposizione del Regolamento, sottolinea la particolarità di questo bando rispetto ad altri già realizzati dallo Stato.

"È un bando che, per individuare i soggetti che avranno diritto a ricevere il contributo, prende in considerazione non solo i ricavi, ma anche i costi che le imprese hanno dovuto sostenere per poter continuare a lavorare, per modificare gli ambienti o dotarli di strumenti resi obbligatori dalle normative contro la diffusione del Covid - ha spiegato Mauro Demichelis - Si tratta di spese che hanno di conseguenza ridimensionato gli utili di impresa, anche a parità di incassi".

La predisposizione del bando arriva anche sotto la spinta del consigliere delegato al Commercio, Corrado Siffredi e con il contributo dell'Assessore al Bilancio, Fabio Nicolini che ha adeguatamente ripartito nel Bilancio comunale le poste derivanti da fondi statali Covid.

“Mettiamo in campo tutti gli strumenti e i fondi governativi che possano ristorare, anche se solo in parte, il danno patito dalle attività economiche e artigiane a causa delle limitazioni dei periodi più acuti della pandemia – spiega il consigliere delegato al Commercio Corrado Siffredi - I contributi andranno da un minimo di 1000 euro ad un massimo di 5000 euro in base al fatturato. Le domande andranno trasmesse esclusivamente on line dal 31 gennaio 2023 al 28 febbraio 2023. Il Consiglio Comunale ha approvato un regolamento preciso che individua i destinatari: ringrazio quanti hanno compreso l’importanza della misura a favore delle attività commerciali e artigiane e lavorato per arrivare a questo risultato”.

Le domande di ammissione ad agevolazione dovranno essere redatte esclusivamente on line accedendo al sistema “Bandi on line” dal sito internet www.filse.it, compilate in ogni loro parte e complete di tutta la documentazione richiesta, da allegare alle stesse in formato elettronico, firmate con firma digitale o Carta Nazionale dei Servizi (CNS) in corso di validità dal legale rappresentante dell’associazione/società (formato PDF.p7m.). Dovranno essere inoltrate esclusivamente utilizzando la procedura informatica di invio telematico, pena inammissibilità della domanda stessa, dalle ore 8.30 alle ore 17.30, dal lunedì al venerdì (festivi esclusi), a decorrere dal giorno 31.01.2023 al giorno 28.02.2023. Per accedere al modulo è richiesto l’utilizzo di credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), o CIE(Carta identità elettronica) da parte dell’operatore.

Potranno partecipare tutte le imprese, anche artigiane, iscritte alla Camera di commercio, almeno dal 2019, con domicilio fiscale ad Andora o con sede operativa nel territorio del comune e che abbiano i requisiti atti a dimostrare una flessione del risultato economico almeno del 25% nel 2021 rispetto al 2019. Fra i requisiti richiesti quello di essere in regola con il pagamento dei tributi locali e la regolarità contributiva, non essere in stato di fallimento, liquidazione o amministrazione controllata. I beneficiari debbono impegnarsi a tenere aperta l’attività per i dodici mesi successi all’assegnazione".