Savona, fiamme in cucina: papà e figlio al San Paolo in codice giallo

Due feriti per ustione questo pomeriggio a Savona, in via Famagosta, dove si è verificato un incendio di modeste dimensioni. Ancora da chiarire le cause che hanno visto la cucina di un’abitazione privata in fiamme.

Il fatto è accaduto intorno alle 15 di quest’oggi e ha visto l’intervento immediato dei Vigili del fuoco, della Polizia di Stato, dell’automedica del 118 Sierra1 e due ambulanze della Croce Bianca di Savona. Dopo le prime cure dei sanitari, l’uomo e il bambino di origine straniera sono stati trasportati in codice giallo all’ospedale San Paolo di Savona, a causa delle ustioni riportate.