L'assessore Sartori: "Riforma professioni turistiche priorità"

"La riforma delle professioni turistiche, attesa da ormai troppi anni, è una priorità: l'annuncio del ministro del Turismo che afferma l'avvio del suo percorso è un'ottima notizia. Ritengo necessario regolamentare il settore per permettere ai più giovani di accedere alle professioni, difendere la professionalità dei tanti lavoratori del settore, garantire qualità dei servizi ed eliminare il troppo abusivismo e la concorrenza sleale".

Così l'assessore al Turismo di Regione Liguria Augusto Sartori commenta l'annuncio del ministro del Turismo Daniela Santanché dell'avvio dell'iter che porterà il Governo a varare la riforma entro la fine del 2023.

"Il Governo a guida Fratelli d'Italia reputa giustamente il turismo come comparto strategico per la ripresa economica della nazione. A conferma di ciò ritengo quindi ottimali le misure in legge di bilancio dedicate al turismo: fondi che aiuteranno ancor di più la crescita del settore in Italia e naturalmente anche in Liguria", conclude Sartori.