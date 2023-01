Restyling di piazza Caravadossi, Impegno per Carcare attacca: "Solito fumo negli occhi"

"Il solito fumo negli occhi. Oramai siamo abituati da cittadini carcaresi alla macchina preferita da questa amministrazione De Vecchi. Macchina ormai rodata che si mette in moto periodicamente per cercare di vendere disastrosi progetti o quant'altro di non realizzato alla popolazione, la macchina del fumo e quella della propaganda".

Cosi attacca il gruppo di opposizione Impegno per Carcare che aggiunge: "Apprendiamo con stupore a mezzo stampa che piazza Caravadossi è stata divisa in lotti al fine di poter realizzare bandi specifici per accedere a finanziamenti regionali mirati al riammodernamento dei centri urbani. E fin qui tranne la fretta di propagandare sui giornali tale decisione nulla di strano. La nostra preoccupazione maggiore come gruppo consigliare di opposizione e come denunciato in tutti questi anni è l'opportunità di pianificare tali progetti. Soprattutto dagli attuali amministratori".

"Adiacente alla zona che dovrebbe interessare questo progetto che tra l'altro non si conosce né l'esatta posizione, né l'estensione, né tantomeno di cosa si tratta, c'è ed è sotto gli occhi di tutti, una strada a meno di 250 metri che è da completare ormai da circa due anni e che continua a creare disagio alla popolazione tra un fermo lavori e un altro, e davanti all'area interessata (via Abba) fognature a cielo aperto e scarichi che inquinano il nostro fiume Bormida".

"A poco piu' di 300 metri in linea d'area un capannone la cui costruzione è stata fermata dopo la sentenza del TAR Liguria, e come non ricordare i numerosi pannelli fotovoltaici istallati e non funzionanti sul tetto delle scuole elementari, nonché i lavori di messa in sicurezza del Rio Nanta che si svolgono, attualmente fermi, a circa 300/400 metri dal Rio (zona ex ILSA) nel quale a Carcare, la nostra amministrazione continua a gettare "fuffa" in faccia ai suoi concittadini con la sua macchina del fumo e della propaganda con pseudo progetti pseudo riqualificazioni o come meglio li vogliono chiamare. E sempre nello stesso articolo il sindaco continua a citare e a "vendere" il progetto di ristrutturazione del fabbricato dell'asilo"G. B. Mallarini" quando a tutt'oggi agli atti di tale edificio, il comune non è intestatario. Basta vedere la visura catastale allegata".

"Carcare ci pare che ormai sia satura di opere inconcluse, di cantieri a cielo aperto, di disagi e sopratutto di essere presa in giro. A nostro avviso prima di "imbarcarci" in altre opere inutili e di sicuro disagio per i residenti, occorrerebbe concludere i cantieri aperti e in alcuni casi "rimediare", ai danni finora provocati, concentrandosi su un accurato piano di manutenzione delle opere pubbliche già presenti sul nostro territorio e solo in un secondo tempo pensare a nuovi progetti. Progetti che avranno bisogno principalmente di competenza. Qualità che questa amministrazione di certo non ha mai dimostrato di avere", concludono dalla minoranza.