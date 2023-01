Meteo: Epifania anticiclonica e nebbiosa, ma domenica ci sarà maltempo

Ancora un paio di giorni di stabilità, da domenica cambierà la circolazione generale con correnti nordoccidentali atlantiche che porteranno la prima perturbazione del 2023, con piogge e temporali.

Al Nord Ovest quindi avremo questa situazione:

da oggi giovedì 5 a sabato 7 gennaio

Oggi bel tempo con residue nebbie e foschie sulle pianure, velature altrove. Domani, giorno dell'Epifania, di nuovo foschie, nebbie o nubi basse interesseranno le zone di pianura centro-orientali e la Liguria, mentre il sole sarà ancora presente su parte del cuneese, Alpi e valle d'Aosta. Sabato situazione simile, ma con tendenza ad aumento della nuvolosità su Liguria ed est Piemonte, poi in estensione al resto del Nord Ovest.

Oggi la giornata più calda, con temperature massime che in pianura e sulle coste supereranno i 14/15 °C. da domani graduale calo, con le massime che sabato non andranno oltre i 7/9 °C in pianura, 11/13 °C sulle coste. Minime stazionarie in presenza di copertura nuvolosa o nebbie, con valori tra 5 e 7 °C in pianura (11/12 °C sulle coste). Nelle zone con cielo sereno e in assenza di vento potranno facilmente scendere attorno allo 0 o leggermente sotto con possibili brinate mattutine.

Venti: oggi raffiche di Foehn su Alpi di confine tra Valle d'Aosta e alto Piemonte, domani e dopodomani assenti o deboli di direzione variabile.

Domenica 8 gennaio

Tempo in peggioramento a causa di una perturbazione in arrivo dalla Francia. Piogge e temporali sulla Liguria, specie di levante. Piogge su pianure ma più consistenti su alessandrino ed est Piemonte in generale, più deboli e irregolari su pianure occidentali. Nevicate sulle Alpi ma da quote medie in su, con tendenza a scendere di quota verso fine peggioramento, tra pomeriggio e sera. Miglioramento generale dalla tarda serata, anche se precipitazioni irregolari insisteranno sulle zone alpine di confine a causa delle correnti nordoccidentali.

Temperature in calo nelle massime, stazionarie nelle minime che caleranno la notte seguente. Venti forti sudoccidentali su Liguria, Foehn dalla sera sul Alpi, subito dopo il passaggio delle precipitazioni.

Tendenza da lunedì 9 gennaio

Le correnti in quota rimarranno per lo più occidentali/nordoccidentali, scaricando le precipitazioni al di la del confine e portando Foehn sulle Alpi.

