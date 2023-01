Mercato di Savona, raccolta firme per spostare i banchi da via Guidobono. Vicesindaco Di Padova: "Massima apertura a sentire i residenti, ma quella è area mercatale"

"Si comunica che è in corso una raccolta firme per la richiesta dello spostamento dei banchi del mercato settimanale nel tratto di via Guidobono lato monte".

Questo il messaggio esposto nei portoni della via savonese verso Piazza del Popolo occupata dai banchi nell'area mercatale del lunedì di Savona, con un gruppo di residenti che ha dato vita così alla petizione per chiedere al comune di spostarli in un'altra zona.

"Chi fosse interessato alla sottoscrizione della petizione può prendere visione della richiesta e apporre la propria firma presso la ferramenta Free Time" continuano.

"Incontro volentieri i residenti e c'è massima apertura a sentirli, però quella via è un'area mercatale, quel tratto di strada nel caso sarebbe stato chiuso al traffico (visto che porta a Piazza del Popolo già occupata dai banchi. ndr) e libero dalle auto e abbiamo deciso di mettere i banchi - dice la vicesindaco e assessore al commercio Elisa Di Padova - siamo passati da 211 a 175 banchi grazie agli accorpamenti e alla cancellazione dei posteggi vuoti e gli operatori hanno scelto anche quella via".

Al momento sul tratto sarebbero presenti 4-5 banchi (prima dell'attuale collocazione del mercato, i banchi erano presenti su tutta via Guidobono, anche lato mare) e due posti jolly (così come via Ratti).