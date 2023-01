Movida, decoro e sicurezza urbana: in Prefettura la sottoscrizione del "Patto per Savona Sicura"

Mercoledì 11 gennaio, alle ore 11, presso il Palazzo del Governo di Savona, il Prefetto Enrico Gullotti e il sindaco Marco Russo, alla presenza del Questore, del Comandante provinciale dei carabinieri e del comandante provinciale della Guardia di Finanza, sottoscriveranno il “Patto per Savona Sicura”.

L’iniziativa si sviluppa nel solco dell’ottima sinergia esistente tra i vari livelli di governo e intende promuovere ulteriori forme di collaborazione tra Prefettura e comune, nell’ambito della sicurezza urbana.

Il documento è infatti frutto di condivisi approfondimenti in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica e si propone di incrementare la cosiddetta “sicurezza percepita” da parte della collettività locale, che, come è noto, è uno dei principali indicatori della qualità della vita delle realtà urbane.

A tal fine, il “Patto per Savona Sicura” prevede, fra l’altro, la realizzazione di progettualità specifiche su aree di intervento ritenute prioritarie per la sicurezza, la vivibilità e la coesione sociale della comunità e la definizione di puntuali strategie di contrasto alla cosiddetta “mala movida” notturna e ai suoi riflessi in termini di degrado e di disturbo dei residenti, nonché ai fenomeni dell'abusivismo commerciale e della contraffazione di merci.

Ulteriori impegni delle parti sottoscrittrici sono altresì previsti nell’ambito della prevenzione e del contrasto al disagio giovanile, con particolare riferimento alla diffusione delle sostanze stupefacenti e dell’alcol e ai fenomeni di "bullismo", della mappatura dei sistemi di videosorveglianza, dell’incuria o del degrado di edifici ed aree pubbliche, dell’educazione alla legalità e del contrasto alla violenza domestica e di genere.