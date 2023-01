Cinque alimenti (più uno) a prova di freddo da mangiare in inverno

L’inverno, si sa, non finisce in un batter d’occhio. All’inizio di un nuovo anno, poi, si presenta puntuale come le bollette anche il problema chiamato chili di troppo. La soluzione non è arrendersi ad una taglia in più ogni mese, ma potrebbero esserlo cinque alimenti da tenere sempre amente (e sempre in dispensa).

Cavolfiore. Non è propriamente il cibo più profumato del mondo, ma se riuscirete a tapparvi il naso ed a pensare alle sue proprietà antiossidantie nutrienti, riuscirete (forse) a gustarvelo in mille modi.

Zucca. Nel risotto o nelle zuppe, la zucca è uno dei cibi più apprezzati (e più sani) in inverno. Senza grassi e tante fibre, l’apporto energetico della zucca viene dai carboidrati. Il colore arancio rivela la presenza di carotene e c’è pure tanta vitamina C. Benessere assicurato.

Melograno. Ricco di vitamina C e antiossidanti, il melograno ha solo un piccolo problema: non è proprio uno dei cibi più comodi da pulire (ma nemmeno da mangiare). Tradotto: evitate di portarvelo per merenda in ufficio.

Zenzero. Molto utile come digestivo e antinfiammatorio, lo zenzero ha anche diverse proprietà riscaldanti, utili per tutti quelli che in inverno patiscono il freddo. Come se non bastasse, aiuta anche a sgonfiare la pancia… perfetto per gli eccessi natalizi!

Miele. Con le sue particolari proprietà antibiotiche e balsamiche è un toccasana per il nostro organismo. Disintossica il fegato, aiuta a ridurrei livelli di colesterolo ed è considerato un amico del cuore. Indicato per infusi caldi e tisane.

Oltre a questi cibi super sani ci sembrava doveroso inserire, ovviamente fuori classifica, anche una bella cioccolata calda con panna. Che non sarà particolarmente light, ma assolutamente necessaria per sopravvivere all’inferno, ops, inverno.