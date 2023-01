Tegole si staccano da un tetto, riaperta l'Aurelia a Finale tra la stazione e l'ex Piaggio

Aurelia momentaneamente chiusa a Finale Ligure all'altezza di via Mazzini, nel tratto compreso tra la rotonda antistante la stazione ferroviaria e il ponte Rinaldo Piaggio, in seguito alla caduta di alcune tegole staccatesi da un tetto, a causa del forte vento che dalla tarda mattinata ha cominciato a battere la riviera e il primo entroterra, e piombate sulla sede stradale.

Nessuna persona o mezzo di passaggio è rimasto coinvolto nella caduta, ma in via preventiva la Polizia locale e i Vigili del fuoco, in attesa delle necessarie verifiche, hanno optato per interrompere la circolazione in maniera che questa potesse poi riprendere poi in condizioni di sicurezza.

Dopo circa un'ora e mezza, la via Aurelia è stata riaperta regolarmente al traffico.