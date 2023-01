Loano, alla libreria Mondadori la presentazione de "L'uomo che cammina" di Roberto Bardoni

Sabato 21 gennaio alle 16 presso il Mondadori Bookstore di via Garibaldi a Loano si terrà la presentazione de “L'uomo che cammina” di Roberto Bardoni (Il Seme Bianco).

Savona, 30 aprile 1974, un'esplosione colpisce il palazzo di un noto senatore democristiano. Più per dovere che per propria volontà, è il commissario Pirandello a indagare su un caso che, a detta di tutti, sembra solo un atto intimidatorio dell'estrema destra. Pirandello, uomo avvenente e di spirito, con un matrimonio in crisi e una rubrica piena di donne sempre pronte ad andare a letto insieme, è ben felice di mettere subito la parola “fine” all'inchiesta. Serviranno altre due bombe per far capire al commissario che c'è un sottile filo rosso che collega tutto. Inizia così un'indagine complessa, con nuove bombe che esplodono in una città rossa di rabbia e di pensiero politico, dove s'intrecciano le storie di Pirandello e dell'uomo che cammina.

Roberto Bardoni è nato a Savona nel 1983. Diplomatosi tecnico turistico all'istituto Mazzini-Palcaldo-Martini di Savona, ha svolto numerosi lavori, dall'animatore al magazziniere. Dal 2017 ha iniziato a scrivere più assiduamente partecipando anche a diversi premi letterari nazionali. I suoi racconti sono contenuti in varie antologie. “L'uomo che cammina” è il suo romanzo d'esordio.

L'incontro con l'autore è condotto da Monica Caccia. L'evento è stato organizzato dal Mondadori Bookstore in collaborazione con Unitre Loano e con il patrocinio dell'assessorato a turismo, cultura e sport del comune di Loano.