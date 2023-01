Prima edizione del trofeo palestre di calcetto a Bastia di Albenga: trionfa la "Full Metal Club"

Domenica 15 gennaio si è svolto il primo trofeo palestre di calcetto sui campetti di Bastia di Albenga. Sei squadre formate d altrettante palestre della zona (due di Alassio, quattro di Albenga) si sono affrontate per dare spettacolo ad un folto pubblico intervenuto che ha contribuito con offerte in favore dell'Associazione Italiana per la Lotta al Neuroblastoma.

Dopo tre ore e mezza di gioco, il trofeo si è concluso co il seguente risultato: vincitore la "Full Metal Club" di via Napoli Albenga; seconda la Combact Team di Alassio; terza l'Universe Club di Albenga; quarta la P&P Alassio; quinta l'Overbar di Albenga Polo 90 e sesta il Cross Fit di Albenga polo 90.

Una iniziativa incoraggiata da Just Protein di Alassio, R&A Communication e Centro Commerciale Le Serre.