Una nuova scuola a Zuccarello: la Provincia ha detto sì. Il sindaco Paliotto: “Priorità per tutta la vallata”

Al posto dell’ex Caserma dei Carabinieri a Zuccarello sorgerà una nuova scuola: la Provincia di Savona, in data 16 gennaio, ha rilasciato l’autorizzazione paesaggistica per la realizzazione di un nuovo edifico scolastico, in seguito alla richiesta depositata dal Comune precedentemente. Manca ancora l’autorizzazione della Regione, poi si potrà iniziare con i lavori per la nuova struttura che ospiterà la scuola per l’infanzia e la primaria, dimensionata per ospitare fino a 60 alunni.

“Ci stiamo impegnando in questa pratica da due anni e mezzo, lavorando con la Sovrintendenza con cui si è instaurata un’ottima collaborazione – spiega il sindaco di Zuccarello Claudio Paliotto -. Manca ancora l’autorizzazione da parte della Regione. Abbiamo già fatto il bando e individuato l’azienda a cui affidare i lavori, quindi nel momento in cui avremo anche l’autorizzazione della Regione, auspicabilmente entro il mese di febbraio, potremo procedere speditamente”.

Il progetto sostanzialmente prevede la demolizione dell’edificio dell’ex Caserma Carabinieri e le pertinenze in Via Tornatore 198 e la successiva costruzione sul medesimo sito di un nuovo edificio scolastico con copertura piana e una superficie totale pari a circa 1150 metri quadri articolata su tre livelli: la scuola per l’infanzia al secondo piano, la scuola primaria al primo piano e gli spazi comuni al piano terra. Questi ultimi saranno spazi funzionali e polifunzionali, dormitorio, mensa e cucina.

L’area oggetto di intervento è sottoposta a vincolo paesistico ambientale, essendo considerata “di notevole interesse pubblico del territorio dell’Alta Valle del Neva”, in quanto l'attuale rotabile per Garessio che ricalca l'antica strada di valico che collegava ad Albenga, offre la vista di bellissimi scorci panoramici. L’obiettivo della disciplina è quindi quello di mantenere sostanzialmente immutata l’immagine complessiva dell’insieme costituito dal nucleo e dal suo intorno e sono pertanto consentiti esclusivamente interventi che non incidano in misura apprezzabile sui caratteri formali e strutturali propri dell’insediamento che ne connotano l’assetto e l’immagine. Fermo restando che, per far fronte ad eventuali carenze nello stato di urbanizzazione del nucleo, con particolare riferimento all’accessibilità e ai parcheggi, “che siano tali da pregiudicare la qualità stessa dell’ambiente o le condizioni di vita degli abitanti, possono essere consentiti interventi anche relativamente più incidenti sull’assetto dell’insediamento”.

“Il progetto è molto bello e moderno, prevede aule luminose e terrazze con verde. L’edificio andrà ad incastonarsi perfettamente nel nostro particolare contesto storico di carattere medievale – prosegue il primo cittadino -. Massima sicurezza sarà garantita dal rispetto delle nuove norme per gli edifici scolastici, con categoria altissima di efficientamento energetico”.

“Ci teniamo molto a riqualificare la zona, ma anche a dare un servizio ideale per i piccoli alunni. Zuccarello raccoglie i bimbi di tutta la vallata – sottolinea il sindaco -. Infatti, già attualmente la scuola è frequentata da alunni di Erli, Castelbianco, Castelvecchio, talvolta anche di Albenga. La scuola per noi è una priorità”.