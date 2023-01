Loano, s'impenna la tariffa per sfalci e potature. Il comune non ci sta e diffida l'azienda

A Loano è polemica per l'aumento della tariffa annuale per lo smaltimento di sfalci e potature. Da 4,80 euro la cifra si è alzata fino a 100 euro rateizzabili in due rate da 50, troppo secondo diversi cittadini che hanno segnalato la questione al Comune.

"L’Egea (la ditta che si occupa della raccolta rifiuti ndr) in sede di assegnazione dell’appalto aveva proposto il servizio per lo smaltimento dello sfalcio e delle potatore con ritiro al domicilio degli utenti domestici ad una tariffa di 4,80 più IVA - ha dichiarato il sindaco Luca Lettieri - La proposta fa parte dell’offerta complessiva dell’azienda per il servizio di igiene urbana e di smaltimento dei rifiuti urbani pertanto non può essere oggetto di modifiche unilaterali".