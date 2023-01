Meteo, nella notte temperature sotto zero: il record del freddo a Urbe con -8°

Mattinata luminosa sull’imperiese e il savonese occidentale mentre, nel resto della regione, prevalgono i transiti di nubi alte e velature. I venti sono settentrionali anche forti con raffiche di burrasca o, localmente, sui crinali, di burrasca forte (toccati a Casoni di Suvero, nello spezzino, 122.8 km/h). Il mare alla boa di Capo Mele è mosso con temperatura superficiale dell’acqua di 14.8 gradi.

Molto freddo, questa mattina, in quota e nelle vallate ma valori bassi anche a ridosso della costa. Le temperature più basse: -9.7 a Pratomollo (Borzonasca, Genova), -9.1 a Poggio Fearza (Montegrosso Pian Latte, Imperia), -8.0 a Urbe Vara Superiore (Savona), -7.8 a Sassello (Savona), -7.2 a Monte di Mezzo (Santo Stefano d’Aveto, Genova).

Queste altre minime registrate dalla rete Omirl alle ore 8.00: Ventimiglia 3.4, Imperia 6.4, Sanremo 5.5, Alassio 7.2, Savona 4.3, Cogoleto Lerca 3.1, Genova Centro Funzionale 3.7, Cavi di Lavagna 4.1, Levanto 6.1, Riomaggiore 3.9, Portovenere 5.2, La Spezia 4.9, Pieve di Teco 0.1, Triora -3.4, Calizzano -1.8, Cairo Montenotte -2.6, Colle di Cadibona 0.4, Busalla -1.8, Torriglia -0.7, Santo Stefano d’Aveto -4.9, Varese Ligure 1.5, Padivarma (Beverino) -2.5, Sarzana 1.5.

Le previsioni per le prossime ore nel bollettino diramato da Arpal: oggi, sabato 21 gennaio, venti forti (50-60 km/h) settentrionali su parte orientale di A e B, localmente forti (40-50 km/h) altrove, rafficati specie sui crinali e agli sbocchi delle valli. Gelate diffuse dalla sera nelle valli interne. Condizioni di disagio fisiologico per freddo specie nelle zone più ventilate.

Domani, domenica 22 gennaio, venti forti (50-60 km/h) settentrionali su ABC, localmente forti (40-50 km/h) altrove. Rinforzi irregolari sui rilievi e agli sbocchi delle valli con raffiche intorno 70-80 km/h in particolare sui crinali più esposti. Gelate diffuse nelle valli interne. Condizioni di disagio fisiologico per freddo specie nelle zone più ventilate.

Lunedì 23 gennaio, un ritorno di aria umida da Est/Nord-Est è associato a deboli precipitazioni su versanti padani e rilievi più interni dal pomeriggio, a carattere nevoso fino a quote basse specie in serata. Venti forti (50-60 km/h) settentrionali su parte orientale di A e B, localmente forti (40-50 km/h) altrove, rafficati specie sui crinali e agli sbocchi delle valli. Gelate diffuse su DE, più localmente nelle valli interne di ABC. Condizioni di disagio fisiologico per freddo specie nelle zone più ventilate.

Questa la suddivisione in zone del territorio regionale: A Lungo la costa da Ventimiglia fino a Noli, l’intera provincia di Imperia, la valle del Centa; B Lungo la costa da Spotorno a Camogli comprese, Val Polcevera e Alta Val Bisagno; C Lungo la costa da Portofino fino al confine con la Toscana, tutta la provincia della Spezia, Val Fontanabuona e Valle Sturla; D Valle Stura ed entroterra savonese fino alla Val Bormida; E Valle Scrivia, Val d'Aveto e Val Trebbia.