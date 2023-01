Stringiamoci: oggi 21 gennaio è la Giornata Mondiale dell’Abbraccio

Dopo il Blue Monday, il lunedì più triste dell’anno, arriva oggi la Giornata Mondiale dell'Abbraccio a risollevare il morale.

Ideata da Kevin Zaborney nel 1986 e celebrata per la prima volta nel Michigan (USA), l’Hugging Day si festeggia in tutto il mondo ogni 21 gennaio.Gli abbracci fanno bene e c’è sempre bisogno di abbracciare: una persona, un cucciolo, un albero, un credo o un’idea, non importa, purché ci si possa stringere al petto, quando ci va!Tanti studi hanno dimostrato che un abbraccio ha davvero effetti benefici nell’essere umano.

Oltre a migliorare la salute cardiaca, abbassando la pressione sanguigna, una coccola può aumentare i livelli di ossitocina e serotonina.Un vero antistress, dunque, naturale e sempre gratis.