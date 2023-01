Savona, lutto per la scomparsa dello storico titolare de "La Coloniale" Oscar Franco

Lutto a Savona per la scomparsa di Oscar Franco all'età di 88 anni. Figura storica per il quartiere di Villapiana, dal 1971 ha gestito con la moglie Pia Mondo la drogheria "La Coloniale" in via San Lorenzo. Negli anni Novanta erano subentrati i figli Patrizia e Alessandro, che hanno portato avanti l’attività affiancati dal genero Raffaele e sotto proprio la sua supervisione.

Era stato il primo negozio di Savona ad avere il lettore ottico di codice a barre e si attesta come una delle attività commerciali storiche più note della città.

Inoltre è stato per un decennio (dal 2000 al 2010) presidente del Consorzio Commercianti Artigiani (CIV) e ha portato avanti numerose iniziative che hanno contribuito ad animare il quartiere savonese (manifestazioni come Arte in Villapiana, Miss e Mister Villapiana e lo Zecchino da Oscar).

Lascia la moglie Pia, i figlia Patrizia e Alessandro e i nipoti.

Il funerale verrà celebrato giovedì 26 gennaio alle 10.00 nella parrocchia di San Francesco in piazza Bologna.