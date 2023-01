Trasporto pubblico locale, Bruzzone e Pucciarelli (Lega): "In arrivo in Liguria un importante finanziamento dal governo"

“In arrivo in Liguria un importante finanziamento dal governo per il trasporto pubblico locale. Con un decreto firmato dal ministro Salvini insieme al ministro Giorgetti, saranno ripartite le risorse destinate alle Regioni a statuto ordinario per coprire le spese correnti relative al servizio pubblico locale e regionale. Un intervento fondamentale per garantire ai Comuni liguri un servizio essenziale per i cittadini, che conferma ancora una volta l’impegno della Lega al governo”.