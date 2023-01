Albissola, partono i lavori alla Margonara per la realizzazione di un pontile in legno e uno scivolo per le barche (FOTO e VIDEO)

Dopo la conclusione degli interventi di messa in sicurezza del terrapieno Margonara ad Albissola Marina nel maggio dello scorso anno, sono partiti i lavori per la realizzazione di un pontile in legno e uno scivolo per l'alaggio per piccoli natanti.

In questi giorni infatti è in corso l'intervento propedeutico alla sistemazione delle palificazioni.

L’intervento sul terrapieno aveva previsto il consolidamento del piazzale, la realizzazione di una scogliera a protezione della costa e la piantumazione della struttura in terra armata con essenze locali.

Il progetto era stato terminato a maggio consentendo a cittadini e turisti di poter usufruire del parcheggio nel periodo estivo di massima affluenza.

Le lavorazioni erano attese da più di 3 anni dopo che la mareggiata del 29/30 ottobre 2018 aveva di fatto eroso il terrapieno al piede del fronte su tutta la sua lunghezza (pari a 180 metri circa), causando il cedimento di una porzione di piazzale.

Nella primavera del 2020 il comune albissolese aveva fatto realizzare un tratto di scogliera in massi di terza categoria con una estensione che si è attestata sui 14 metri con lo scopo di dar vita ad un primo ripristino della scarpata così da garantire la sicurezza del parcheggio.