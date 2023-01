Impegno per Carcare: "L'assessore Ferraro nuovo candidato sindaco a Carcare? In questi anni dov'era?"

"Ed ecco che, come per magia, si avvicinano le elezioni e l'amministrazione De Vecchi/Bologna da bravi 'prestigiatori' provano a fare il trucco delle tre carte: cambiare il conducente per non cambiare nulla e ripulirsi l'immagine per provare a continuare a rimanere nel palazzo comunale".

E' questa l'accusa mossa dal gruppo consiliare di minoranza "Impegno per Carcare" dopo l'annuncio dell'attuale primo cittadino di non concorrere più, nella prossima tornata elettorale, alla carica di sindaco. L'attuale maggioranza uscente candiderà infatti l'attuale assessore Ferraro.

Questo, secondo quanto affermano dall'opposizione, potrebbe "indurre la popolazione a pensare che dopo 18/19 anni di questa amministrazione De Vecchi/Bologna ci troviamo oggi con una nuova candidatura 'vergine'".

"La vera e fondamentale domanda che ci poniamo e che vorremmo girare all’assessore Ferraro è chiara e semplice: ma lei in questi anni dov'era?" si chiedono i consiglieri Rodolfo Mirri, Daniela Lagasio e Alessio Morrone.

"Assessore uscente alle politiche sociali parla di sanità come priorità di un suo eventuale mandato? Dov'era quando si lottava contro la chiusura del nostro ospedale in Val Bormida? Dov'era quando i continui tagli della regione mettevano in difficoltà anche i suoi concittadini? E' troppo comodo parlare oggi di mettere da parte qualsiasi logica o spartizione politica quando lei è la bellezza di oltre tre mandati (in quanto in uno siete stati anche sfiduciati dai vostri stessi colleghi di maggioranza) che appoggia una maggioranza vicina (per non dire complice) alle politiche del presidente della Regione Liguria Toti e che hanno portato il disastro della sanità regionale ma soprattutto in Val Bormida!" attaccano.

"Ma oltre alla sanità - continuano Mirri, Lagasio e Morrone - dov'era quando questa amministrazione per colpa della vostra incompetenza ha portato il nostro Comune ad un disavanzo di amministrazione di ben ‪326mila‬ euro? E dov'era quando si è decisi di costruire comunque un nuovo supermercato senza aspettare la sentenza del Tar o quando si è deciso di buttare letteralmente nel fiume ben 4 milioni di euro per lo scempio di via Abba. E ancora dov'era quando per ripianare i debiti del Comune avete deciso di applicare l'addizionale Irpef ai redditi sotto gli 8mila euro annui tassando le fasce di popolazione più deboli? Non si occupa anche di welfare il suo assessorato? Non ci risulta che lei abbia votato contro".

"L' elenco dei disastri dell'amministrazione di cui Lei fa parte è lunghissimo e sotto gli occhi di tutti i cittadini carcaresi… come il fatto che lei è stato tra i principali complici - aggiungono i consiglieri - Le pregiudiziali gliele mettiamo noi a nome della cittadinanza: ci auguriamo che la popolazione attenta, non le permetterà di indossare un nuovo abito bianco e immacolato sopra un vestito cucito di complicità, ipocrisia e approvazione dei tanti e troppi errori commessi dalla vostra amministrazione De Vecchi/Bologna, per consentire a chi ha dimostrato nei fatti, un'incapacità ad amministrare Carcare, di continuare a portare il nostro paese sempre più in basso" concludono.